Петер Шмайхель: "Матч с Уругваем не показывает реальную силу сборной России"

Бывший вратарь сборной Дании, чемпион Европы-1992 Петер Шмайхель выразил мнение, что болельщикам сборной России не стоит придавать большого значения поражению от Уругвая (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Россияне заняли второе место в группе и в 1/8 финала сыграют с победителем группы B на стадионе "Лужники" в Москве.

– Россия сыграет в "Лужниках", и, поверьте, это будет иметь значение, – цитирует RT Шмайхеля. – Я надеюсь, российские болельщики поймут, что поражение от Уругвая – не катастрофа. Этот матч не показывает реальную силу сборной России.

Сборная России на чемпионате мира по футболу