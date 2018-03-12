Петер Шмайхель: "Если Россия выйдет из группы на ЧМ-2018, может произойти все что угодно"

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмайхель считает, что сборная России может далеко пройти на чемпионате мира-2018. Голкипер последние месяцы посещает города ЧМ-2018 и снимает о них серию фильмов.

- Карьера игрока в сборной не может быть продолжительной. Мало кто выступает за страну больше десяти лет, - цитирует sgpress.ru Шмайхеля. - Когда тебя вызывают в сборную, ты должен показать свой максимум, иначе найдется тот, кто будет лучше тебя. Когда же ты проводишь два года вне официальных матчей, теряется ощущение состязания, а это самая важная вещь. Это нерв, это что-то особенное. Потому России важно отбросить ощущение, что два года команда не играла в нормальный футбол, и работать на всю катушку.

Группа сборной России не выглядит легкой, но кажется вполне проходимой. Ту же Саудовскую Аравию нельзя недооценивать. Я играл против них на чемпионате мира. Уровень у соперников был ниже, чем сейчас, но уже тогда они рубились на полную. На чемпионате мира все игры непростые. Если Россия выйдет из группы, со своей страстью и поддержкой домашних трибун, может произойти все что угодно.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").