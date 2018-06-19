Петер Шмайхель: "Если бы англичане не обыграли Тунис, газеты их бы распяли"

Бывший вратарь "МЮ" Петер Шмайхель - о матче ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1).

- Пенальти на Харри Кейне был, в этом нет сомнений, - цитирует датчанина Sky Sports со ссылкой на эфир RT. - По правилам это пенальти и красная карточка, и игрок сборной Туниса мог бы считать себя счастливчиком, если бы арбитр ограничился пенальти и предупреждением. Я очень рад за парней из сборной Англии, потому что если бы они не выиграли - в следующие дни им было бы очень тяжело. Английские СМИ просто распяли бы их. Второй тайм нельзя назвать многообещающим с точки зрения дальнейшего выступления - это было ужасно. Но в первом тайме англичане создали много моментов. Джесси Лингард мог забивать четыре раза. Свои шансы использует только Кейн.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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