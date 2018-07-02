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Песков увидел сходство празднования победы России над Испанией с 9 мая 1945 года

Дмитрий ПЕСКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Дмитрий ПЕСКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил сходство настроений от празднования победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) с хроникой 9 мая 1945 года.

- Восторженные, эпические оценки этого триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения, - сказал Песков. -  Если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, которые я сам видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было.

По словам Пескова, "в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне, это спорт, он сближает, а не разъединяет". "Это честная игра, в которой побеждает тот, кто является сильнейшим на данный момент", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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