Песков сообщил, что Путин посетит матч открытия ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Игра пройдет 14 июня на стадионе "Лужники", в ней сойдутся сборные России и Саудовской Аравии.

- Пока я вам могу с уверенностью сказать, что Президент посетит открытие чемпионата мира. Это будет матч сборных Российской Федерации и Саудовской Аравии, - сказал Песков.

Он отметил, что посещение президентом других матчей "будет зависеть от того, как все пойдет".

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