Песков рассказал, как Путин от всей души болел за Россию

Президент России Владимир Путин болел за сборную России, победившую Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира, как и все россияне, - "от всей души".

- Он болел, как все россияне болели, - от всей души, - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.



Песков добавил, что в Кремле пока не знают, поедет ли Путин 7 июля в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Путин дважды звонил Черчесову в день матча с Испанией