Песков ответил на вопрос, посмотрит ли Путин матч сборных России и Египта

Президент России Владимир Путин не сможет 19 июня посмотреть в прямом эфире матч чемпионата мира между сборными России и Египта.



Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин будет следить за игрой по новостям.

- Завтра он будет в Минске (на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии - Прим. "СЭ") и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть [игру] в прямом эфире, - цитирует ТАСС Пескова. - Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча.

19 июня сборная России проведет матч второго тура группового турнира чемпионата мира против команды Египта. Встреча пройдет на арене "Санкт-Петербург".



Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)