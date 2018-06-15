Первый тренер Головина: "Саша сыграл как настоящий лидер"

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин с детства мечтал профессионально играть в футбол, рассказал его первый тренер Александр Плясунов. Он также добавил, что гордится своим воспитанником.

- Как не гордиться - таких ребят не так уж и много, это действительно талантливый парень, талантливый от природы, одаренный, - цитирует ТАСС Плясунова. - Он вкалывал на тренировках больше других, очень трудолюбивый и целеустремленный ребенок был, таким и остался. У него мечта была с детства - играть в футбол и профессионально, нечасто у детей бывает такая мечта.

Специалист считает, что в матче открытия чемпионата мира-2018 Головин сыграл ведущую роль.

- Как и большинство россиян, с каким-то критическим недоверием, с тревогой ждали первую игру. Но, видать, тренер Станислав Саламович смог организовать, настроить команду - сборная играла с предельным настроем, и, я считаю, выложилась до конца, - сказал Плясунов. - Но и, естественно, Саша сыграл как лидер настоящий, прибавляет и прибавляет - и голевые две передачи, и гол забил, так что радость, конечно, неописуемая.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Александр Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в этой игре.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу