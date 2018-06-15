Первый тренер Головина: "Саня заиграет где угодно! Он же не только талантливый, но и волевой"

Первый тренер Александра Головина Александр Плясунов подчеркнул, что 22-летний игрок сможет заиграть в любом чемпионате.

– Сейчас много разговоров о будущем Головина. Интерес к нему проявляют "Ювентус", "Монако", "Арсенал", "Барселона". Вас это радует или тревожит?

– Ну, конечно, радует! Чтоб полностью раскрыть потенциал, игроку такого класса надо уезжать в топ-чемпионат. По сравнению с нашим футболом – это другая планета.

– Он-то к отъезду готов?

– Мне кажется, да. И по игровым качествам, и ментально. Человек уже взрослый, 22 года, за ручку водить не надо.

– В какую лигу Головину точно соваться не стоит?

– Да Саня заиграет где угодно! Он же не только талантливый, но и волевой, с бойцовскими качествами порядок. В любой команде будет комфортно. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью с Александром Плясуновым - здесь