Первый тренер Головина: "Привожу Сашу в пример своим воспитанникам"

Первый тренер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина Александр Плясунов сказал, что приводит 22-летнего хавбека в пример своим воспитанникам. Специалист, у которого игрок занимался до 2011 года, отметил, что его подопечные хотят быть похожими на Головина.

Сегодня, 7 июля, сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Хорватией. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

– Я постоянно привожу в пример своим воспитанникам наших известных спортсменов: Саша, естественно, самый знаменитый мой воспитанник, но еще у меня есть ребята, которые и во второй лиге играют, – цитирует ТАСС Плясунова. – Я буду однозначно и обязательно смотреть матч. Тем более воспитанник играет, так что естественно буду переживать. Я уверен и знаю, что все мои сегодняшние воспитанники смотрят чемпионат, у меня равнодушных нет.

Каждую осень у нас проходит турнир по мини-футболу на призы Саши Головина: он награждает, фотографируется, дает автографы. Они все его прекрасно знают и хотят быть похожими на него, они стараются, у них яркий пример перед глазами.

На ЧМ-2018 Головин принял участие в трех матчах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи. В 1/8 финала в победной серии пенальти против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) он реализовал один из одиннадцатиметровых.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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