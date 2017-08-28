Первый тестовый матч на стадионе "Калининград" пройдет в марте

Первый тестовый матч на стадионе "Калининград", который возводится к чемпионату мира 2018 года, запланирован на март. Арена строится на Октябрьском острове в центре города. Его вместимость составит 35 тысяч мест, срок окончания работ - декабрь 2017 года.

- Тестовый матч запланирован на март. Пока я не могу сказать, кто будет играть, мы сейчас как раз ведем работу и с РФС, и с Министерством спорта. Хочется, чтобы это был праздник для поклонников футбола, - цитирует ТАСС вице-губернатора Калининградской области Александра Рольбинова.