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13:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Первый тестовый матч на стадионе "Калининград" пройдет в марте

Первый тестовый матч на стадионе "Калининград", который возводится к чемпионату мира 2018 года, запланирован на март. Арена строится на Октябрьском острове в центре города. Его вместимость составит 35 тысяч мест, срок окончания работ - декабрь 2017 года.

- Тестовый матч запланирован на март. Пока я не могу сказать, кто будет играть, мы сейчас как раз ведем работу и с РФС, и с Министерством спорта. Хочется, чтобы это был праздник для поклонников футбола, - цитирует ТАСС вице-губернатора Калининградской области Александра Рольбинова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4512326

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