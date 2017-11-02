Первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Самаре пройдет в апреле

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что стадион, строящийся в Самаре к чемпионату мира, примет первый тестовый матч в апреле. По его словам, проект стадиона в Самаре непростой и, возможно, он не в полной мере точно был оценен после того, как была завершена проектная стадия.

– Первый тестовый матч на стадионе в Самаре – это апрель, к апрелю мы должны быть готовы, – цитирует ТАСС Азарова. – Всем известно о некоторых проблемах в подготовке стадиона, сегодня эти вопросы успешно решаются. Строительство идет ускоренными темпами...

Думаю, что это создало достаточно серьезные проблемы на начальной стадии, которые сегодня преодолены. Лично в эту работу включились вице-премьер РФ Виталий Мутко и министр спорта Павел Колобков. Они неоднократно бывали на стадионе в Самаре и, конечно, такая поддержка вице-премьера, министра и гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина позволила нам нагонять сроки, принимать решения, которые формируют уверенность в том, что стадион будет готов к ЧМ-2018.