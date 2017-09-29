Первый тестовый матч на новом стадионе в Саранске запланирован на 21 апреля

Председатель правительства республики Мордовия Владимир Сушков сообщил, что первый тестовый матч на "Мордовия Арене", которая примет матчи чемпионата мира 2018 года, пройдет 21 апреля. Завершение строительства стадиона запланировано на декабрь этого года.

- По предварительным данным, первый тестовый матч пройдет 21 апреля. Но это еще не одобренный график, - цитирует ТАСС Сушкова. - Времени у нас остается немного, предстоит еще большой объем работы. Нам нужно завершить строительство объектов второго микрорайона, который непосредственно прилегает к стадиону, благоустроить две набережные, завершить подготовку улично-дорожной сети. Но основные строительно- монтажные работы будут завершены в этом году.

Все обязательства, которые взяла на себя Мордовия, будут выполнены.

Напомним, вместимость стадиона в Саранске составит 45 тысяч мест. На арене будут сыграны четыре матча группового турнира ЧМ-2018. Сроки проведения мирового первенства – с 14 июня по 15 июля.