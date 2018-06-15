21:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Первый судейский скандал ЧМ-2018 - судьи не зафиксировали фол на Пепе

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ. Фото REUTERS Джанлука РОККИ засчитал гол Диегу Косты после фола на Пепе. Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ. Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ. Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ. Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ. Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ. Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ. Фото REUTERS

На 24-й минуте матча чемпионата мира-2018 ПортугалияИспания итальянский арбитр Джанлука Рокки засчитал гол в ворота португальской команды, вызвав споры со стороны ее игроков. В том эпизоде Диегу Коста выиграл единоборство у Пепе, сфолив на сопернике. Форвард испанцев, выпрыгнув на мяч, ударил защитника рукой.

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.
Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.

Рокки, зафиксировав взятие ворот и не возобновив матч, проконсультировался с другим итальянским судьей – видеоарбитром Массимилиано Иррати. После короткого разговора свое решение рефери не отменил. Хотя оно было ошибочным. (Александр БОБРОВ)

Португалия - Испания

Португалия - Испания: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

К комментариям
21
Материалы других СМИ