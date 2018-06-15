Первый судейский скандал ЧМ-2018 - судьи не зафиксировали фол на Пепе

На 24-й минуте матча чемпионата мира-2018 Португалия – Испания итальянский арбитр Джанлука Рокки засчитал гол в ворота португальской команды, вызвав споры со стороны ее игроков. В том эпизоде Диегу Коста выиграл единоборство у Пепе, сфолив на сопернике. Форвард испанцев, выпрыгнув на мяч, ударил защитника рукой.

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.

Джанлука Рокки засчитал гол Диегу КОСТЫ после фола на ПЕПЕ.

Рокки, зафиксировав взятие ворот и не возобновив матч, проконсультировался с другим итальянским судьей – видеоарбитром Массимилиано Иррати. После короткого разговора свое решение рефери не отменил. Хотя оно было ошибочным. (Александр БОБРОВ)

Португалия - Испания: онлайн-трансляция матча чемпионата мира