Первый россиянин в "Формуле-1": "Мы победим Хорватию в основное время - 1:0"

Первый в истории Формулы-1 российский пилот Виталий Петров дал свой прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия, который состоится сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи (21.00 по Москве).

- Думаю, после победы над Испанией у нашей сборной есть все шансы показать хороший результат, - сказал Петров. - Посмотрим, какую тактику изберет Черчесов на матч, но, на мой взгляд, в игре с Хорватией нашим будет гораздо проще.



Ребята поняли, что могут бороться с сильными командами, отдохнули, пополнили запас сил. Самый тяжелый момент – встреча с испанцами - уже позади, психологически сборная должна чувствовать себя раскрепощенной. Верю в ее выход в полуфинал чемпионата мира: Россия одержит победу в основное время с минимальным преимуществом - 1:0. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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