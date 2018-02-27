13:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Первый паспорт болельщика чемпионата мира-2018 выдадут 2 марта

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Первый паспорт болельщика чемпионата мира-2018 выдадут 2 марта в Берлине в "Русском доме болельщика 2018" Российского центра науки и культуры (РЦНК). В церемонии примут участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, представители Немецкого футбольного союза, а также президент Берлинского футбольного союза Бернд Шультц, сообщает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество.

Церемония состоится при сотрудничестве "Дома болельщика ЧМ-2018" с Берлинским футбольным союзом. Обладатель первого Fan ID будет определен в ближайшее время.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4990813

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Overcast_66

Таки я плохо не понял - а вот это сейчас мы шо понаполучали???

15:31

MASSARO TYT. MASSARO TAM.......

А чё не в Америке...

15:23

higagy

Это получается, что мне фальшивку подсунули?

14:07

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