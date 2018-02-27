Первый паспорт болельщика чемпионата мира-2018 выдадут 2 марта в Берлине в "Русском доме болельщика 2018" Российского центра науки и культуры (РЦНК). В церемонии примут участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, представители Немецкого футбольного союза, а также президент Берлинского футбольного союза Бернд Шультц, сообщает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество.



Церемония состоится при сотрудничестве "Дома болельщика ЧМ-2018" с Берлинским футбольным союзом. Обладатель первого Fan ID будет определен в ближайшее время.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.