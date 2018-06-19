Первый матч сборной Бразилии собрал рекордную телеаудиторию в стране

Эфир первого матча сборной Бразилии на чемпионате мира-2018 собрал рекордную аудиторию в стране среди всех спортивных ТВ-трансляций, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА. Трансляцию встречи пентакампеонов со сборной Швейцарии (1:1) на канале Globo посмотрели 55,89 миллиона зрителей страны.

Показатели других стран демонстрируют, что трансляции мундиаля, как и всегда, популярны у телезрителей по всему миру. Матч Португалия - Испания в эфире португальского канала RTP1 собрал аудиторию 2,8 миллиона человек. В Испании на канале Telecinco встречу посмотрели 9,27 миллиона человек. Эта трансляция стала самой рейтинговой ТВ-программой в стране в 2018 году.

Во Франции матч национальной сборной против команды Австралии на канале TF1 посмотрели 12,6 миллиона человек, что стало самым массовым вещанием в 2018 году. Самой рейтинговой ТВ-программой в году в Хорватии стала трансляция встречи хорватской команды со сборной Нигерии. Игру смотрели 1,27 миллиона зрителей канала HTV2.

Первый в истории Исландии матч национальной команды на чемпионате мира против сборной Аргентины посмотрели 149 тысяч жителей страны (TVR). В Аргентине же аудитория трансляции этой встречи на канале CCTV5 составила 44,74 миллиона человек.

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