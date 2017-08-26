Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" состоится 8 октября

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что первый матч на стадионе "Нижний Новогород", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, состоится 8 октября. По словам главы региона, в дебютной игре на арене встретятся сборная областного правительства и команда строителей стадиона.

- Поле будет готово к началу октября, и мы планируем 8 октября провести первый матч, - цитирует ТАСС Шанцева. - Это будут не профессионалы - сыграют сборные правительства Нижегородской области и сборная строителей. Я сам планирую принять участие в этой игре, сыграю на позиции левого защитника и постараюсь никого не пропустить.

Напомним, вместимость стадиона "Нижний Новгород" - 45 тысяч зрителей. Сдача объекта, согласно документации, намечена на декабрь 2017 года. В следующем году во время мирового первенства на арене пройдут четыре матча группового турнира, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.