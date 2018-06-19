16:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Первый канал: "С уважением относимся к частной жизни Василия Уткина и просим не строить конспирологических версий"


Первый канал прокомментировал ситуацию с работой на канале спортивного комментатора Василия Уткина
Сегодня Уткин, отработавший на ЧМ-2018 один матч, заявил, что больше не комментирует матчи турнира на Первом. 

- Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия-Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", - сообщили "СЭ" в дирекции общественных связей Первого канала.

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