Первый канал поблагодарил Слуцкого за работу на ЧМ-2018

Первый канал поблагодарил бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого за работу комментатором на матчах ЧМ-2018.

- В нашей команде, работающей на ЧМ, есть комментаторы канала и есть приглашенные эксперты. Сотрудники канала задействованы на протяжении всего чемпионата, - цитирует пресс-службу телеканала "Р-Спорт". - Что касается экспертов, то это всегда большие спортивные звезды, мы вынуждены подстраиваться под их график и благодарны за то, что они находят возможность с нами сотрудничать. Поэтому Леонид Слуцкий, например, в качестве эксперта работал на пяти матчах и заранее сообщил, что занят с 21 июня.

В сезоне-2018/19 Леонид Слуцкий будет тренировать голландский "Витесс". Ранее сообщалось, что прекращение работы на матчах чемпионата мира связано с необходимостью участвовать в тренировочном сборе команды.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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