12:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Первый канал даст зрителям возможность самим выбирать камеры показа матчей на ЧМ-2018


Первый канал, который в прямом эфире покажет 27 матчей ЧМ-2018, запустит также специальный проект на время чемпионата мира. В рамках проекта зрители на сайте канала смогут увидеть все 64 матча турнира. У зрителей будет возможность получить подробную статистику матча, рассмотреть различные эпизоды с нескольких ракурсов и выбрать самостоятельно камеру для просмотра матча – камеры можно будет переключать.

Также в рамках проекта зрителям предложат дополнительный видеоматериал, включая интервью и обзоры игр. Посетителям спецпроекта Первого канала будет доступен просмотр полных версий всех финалов чемпионатов мира с 1930 по 2014 годы, видео, посвященное легендам мирового футбола всех времен, суперзвездам настоящего времени, самым ярким голам, самым памятным мгновениям футбольной летописи, историческим противостояниям.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!