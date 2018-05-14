Первый канал даст зрителям возможность самим выбирать камеры показа матчей на ЧМ-2018

Первый канал, который в прямом эфире покажет 27 матчей ЧМ-2018, запустит также специальный проект на время чемпионата мира. В рамках проекта зрители на сайте канала смогут увидеть все 64 матча турнира. У зрителей будет возможность получить подробную статистику матча, рассмотреть различные эпизоды с нескольких ракурсов и выбрать самостоятельно камеру для просмотра матча – камеры можно будет переключать.

Также в рамках проекта зрителям предложат дополнительный видеоматериал, включая интервью и обзоры игр. Посетителям спецпроекта Первого канала будет доступен просмотр полных версий всех финалов чемпионатов мира с 1930 по 2014 годы, видео, посвященное легендам мирового футбола всех времен, суперзвездам настоящего времени, самым ярким голам, самым памятным мгновениям футбольной летописи, историческим противостояниям.