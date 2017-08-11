15:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Первый этап установки кресел на стадионе "Нижний Новгород" завершится 25 августа

На трибунах стадиона "Нижний Новгород", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, началась установка кресел. Отмечается, что работы на первом ярусе арены планирется завершить к 25 августа.

– Мы покрыли полимерными составами трибуны и установили кресла – уже установлено 1788 кресел, работа продолжается, – цитирует ТАСС руководителя строительства стадиона Сергея Пичушкина. – Сейчас поток идет по первому ярусу трибун, планируем завершить его до 25 августа. Очень много сделано по отделочным работам, организованы дополнительные потоки по укладке плитки, в секторе А приступили к укладке напольной плитки.

По словам Пичушкина, на строительной площадке работают 2600 человек. Согласно распоряжению властей региона, будет проведена дополнительная мобилизация рабочих – перед началом отделочных работ зимой нужно обеспечить весь стадион теплом.

Готовность стадиона в районе 65%, – сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. – Уже занимаемся благоустройством, кладем асфальт, наша задача в этом году закончить все строительно-монтажные работы, чтобы в следующем году заниматься пуско-наладочными работами, улучшением качества, внешнего вида. К 1 мая мы все должны сдать организаторам турнира, я думаю, что мы спокойно это сделаем.

Приезжали специалисты из ФИФА и оценили поле на пятерку, сказали, что одно из самых лучших полей, укатанность хорошая. Сейчас его надо только косить, четвертый укос уже идет, один раз в два дня будем косить, поливать, освещения достаточно.

Напомним, на стадионе "Нижний Новгород" пройдут 6 матчей чемпионата мира, включая одну встречу 1/4 финала турнира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4476733

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