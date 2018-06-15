Первым задержанным иностранным болельщиком стала женщина из Перу

Гражданка Перу стала первой среди иностранных болельщиков, задержанной за нарушения правопорядка, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ивана Мельникова.

Перуанка подозревается в краше кошелька.

- Как нам сообщили, сорокалетняя гражданка Перу, приехавшая с друзьями на матч своей команды в Россию, была задержана по подозрению в краже кошелька, - цитирует "Р-Спорт" Мельникова. - Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Фактически она является первой задержанной за правонарушения болельщицей. Жалоб она не имеет, только просит передать через друзей вещи. Сейчас решается вопрос о связи с представителями ее страны. В целом же чувствует себя гражданка Перу нормально.

Мельников также отметил, что представители ОНК навестили задержанную и подобрали ей испаноязычную сокамерницу.