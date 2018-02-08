Первые матчи на "Самара Арене" будут проведены в апреле

Строительство стадиона в Самаре для чемпионата мира-2018 будет завершено к 30 марта, сообщает ТРК "Губерния". После завершения работ на объекте начнется благоустройство прилегающей территории.

Министр строительства России Леонид Ставицкий отметил, что игры на арене в Самаре будут перенесены на апрель. Скорее всего, 7-го числа "Крылья Советов" проведут матч против "Спартака-2", а вторая и третья тестовые встречи пройдут 28 апреля и 6 мая.

Напомним, что на стадионе будут проведены матчи группового этапа чемпионата мира Коста-Рика – Сербия, Дания – Австралия, Уругвай – Россия, Сенегал – Колумбия, встреча 1/8 финала и 1/4 финала турнира.