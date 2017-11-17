Перуанская газета в честь выхода сборной на ЧМ выпустила номер с первой полосой на русском языке

Перуанское издание Peru21 отметило выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года первой полосой на русском языке. Сборная Перу, обыгравшая в стыковых матчах Новую Зеландию (0:0 - на выезде, 2:0 - дома), стала последним участником мирового первенства, которое пройдет в России.

Обложку газеты украшают надписи на русском языке: "Мы едем в Россию" и "Возвращаемся на чемпионат мира 36 лет спустя".

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка турнира, при которой Перу вместе с Испанией, Швейцарией, Англией, Колумбией, Мексикой, Уругваем и Хорватией попала во вторую корзину, состоится 1 декабря в Москве.

¡Cambió la historia! Hoy es un día para disfrutar y celebrar nuestro boleto a Rusia. Hoy y siempre: ¡Vamos Perú! https://t.co/cpG1ISq6lp pic.twitter.com/PaezbYGbW6 – Diario Perú21 (@peru21noticias) November 16, 2017

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет