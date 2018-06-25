Перуанцы тренируются без Фарфана перед матчем с Австралией

Все игроки сборной Перу, за исключением травмированного нападающего Джефферсона Фарфана, присутствуют на тренировке перед матчем чемпионата мира с Австралией, сообщает ТАСС. В субботу, 23 июня, Фарфан столкнулся на тренировке с партнером по команде и потерял сознание. После госпитализации и обследования форварду поставили диагноз сотрясение мозга, но его жизни ничего не угрожает.

Сегодня перуанцы провели занятие на тренировочном поле "Адлер-1" в Сочи. Как отмечает издание, на тренировке был позитивная атмосфера.

Напомним, Перу проиграла оба матча группового этапа Дании и Франции с минимальным счетом и лишилась шансов на продолжение турнира. Заключительный матч против австралийцев пройдет 26 июня.

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