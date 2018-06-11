09:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Перуанцы бурно встретили фаната "Локо", который пришел посмотреть, как тренируется Фарфан. Видео

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На "Арене-Химки" в 09.45 по московскому времени стартует открытая тренировка сборной Перу перед чемпионатом мира-2018.

Незадолго до начала мероприятия произошли теплая встреча между фанатом "Локомотива" и южно-американскими болельщиками. Поклонник железнодорожников наверняка пришел посмотреть, как тренируется в составе сборной Перу форвард Джефферсон Фарфан.

Перуанцы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с Данией (16 июня, Саранск), Францией (21 июня, Екатеринбург) и Австралией (26 июня, Сочи). 

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