Перуанцы бурно встретили фаната "Локо", который пришел посмотреть, как тренируется Фарфан. Видео

На "Арене-Химки" в 09.45 по московскому времени стартует открытая тренировка сборной Перу перед чемпионатом мира-2018.



Незадолго до начала мероприятия произошли теплая встреча между фанатом "Локомотива" и южно-американскими болельщиками. Поклонник железнодорожников наверняка пришел посмотреть, как тренируется в составе сборной Перу форвард Джефферсон Фарфан.

Перуанцы окружили фаната "Локомотива" на тренировке сборной pic.twitter.com/L4AliSSd0y – СЭ Футбол (@football_se) 11 июня 2018 г.

Перуанцы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с Данией (16 июня, Саранск), Францией (21 июня, Екатеринбург) и Австралией (26 июня, Сочи).

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