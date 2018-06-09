Перу с Фарфаном сыграла вничью с Швецией Классона

Сборная Перу в товарищеском матче сыграла вничью с Швецией (0:0) в преддверии чемпионата мира-2018. В составе южноамериканцев полный матч провел нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, у европейцев все 90 минут провел на поле полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Перуанцы в группе C сыграют с Данией (16 июня, Саранск), Францией (21 июня, Екатеринбург) и Австралией (26 июня, Сочи). Шведы выступят в квартете F, их соперниками будут Корея (18 июня, Нижний Новгород), Германия (23 июня, Сочи) и Мексика (27 июня, Екатеринбург).

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