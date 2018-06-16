Перу - Дания: Фарфан сыграет с первых минут у южноамериканцев

Стали известны стартовые составы сборных Перу и Дании на матч группового турнира чемпионата мира. С первых минут у южноамериканцев сыграет форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

Перу: Гальесе, Родригес, Трауко, Куэва, Фарфан, Тапиа, Рамос, Адвинкула, Каррильо, Йотун, Флорес.



Дания: Шмейхель, Кьер, Кристен, Квист, Дилейни, Йоргенсен, Эриксен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Поульсен, Систо.

Перу - Дания: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 19.00 (время московское)