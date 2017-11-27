Пьерлуиджи Коллина: "Я все еще мечтаю о работе судьей"

Глава комиссии арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина подчеркнул, что все еще думает о работе судьей. Итальянец завершил судейскую карьеру в 2005 году, а с 1998 по 2003 год шесть лет подряд завоевывал титул лучшего арбитра мира.

- Для меня большая честь работать на этом посту, - цитирует официальный сайт ФИФА Коллину. - Наша цель - подготовить судей к чемпионату мира и клубному чемпионату миру. Вместе с Массимо Бузаккой и другими инстркаторами мы пытаемся помочь им набрать оптимальную форму.

Я все еще мечтаю о судействе матчей. Но мне нужно признать, что это время и эта глава в моей жизни закончились. Мне нравится принимать участие в матчах в новом статусе. Я всегда там, где нужна помощь. Судьи могут на меня рассчитывать.