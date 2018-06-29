16:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пьерлуиджи Коллина: "Возможно, скоро телезрители смогут слышать переговоры при использовании ВАР"


Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил, что телезрители, возможно, вскоре смогут слышать переговоры между главным арбитром и судьями, работающими с системой видеопомощи (ВАР).

Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется VAR. Впервые на турнире система была применена в матче группового этапа между сборными Франции и Австралии.

- Возможно, вскоре зрители в трансляции матчей смогут слышать переговоры между главным арбитром и комнатой ВАР, - цитирует "РИА Новости" Коллину. - Пока рановато об этом говорить, мы пока только ходим, еще не научились бегать. Но это, безусловно, интересно, и мы будем думать об этом в будущем.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180629/1138733403.html

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