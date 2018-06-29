Пьерлуиджи Коллина: "Судьи ЧМ-2018 привыкают к тому, что решение по эпизоду может прийти от ВАР"

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил, что футбольные арбитры привыкли сами принимать решения по тем или иным эпизодам во время матчей. Однако, по его словам, на чемпионате мира в России они привыкают к тому, что теперь решение может прийти со стороны системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется ВАР. Впервые на турнире система была применена в матче группового этапа между сборными Франции и Австралии.

- Психологически футбольные арбитры сейчас проходят непростой момент. Они работают десятки лет и привыкли быть боссами, быть главными на поле, привыкли сами принимать решения, - цитирует "РИА Новости" Коллину. - Мы благодарны судьям за то, что они принимают изменения, за то, что согласились по-другому смотреть на футбол, на свою работу. Они делают большую работу над собой, чтобы принять то, что теперь решение по тому или иному эпизоду может прийти со стороны ВАР.