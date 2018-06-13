Пьерлуиджи Коллина: "Боковые арбитры не будут поднимать флаг при спорном офсайде"

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что на чемпионате мира в России боковые арбитры не будут сигнализировать о спорном положении "вне игры". По его словам, подобная инструкция поступила всем судьям на линии.

– Если вы увидите, что боковой не поднимает флажок, то это не значит, что он пропустил этот момент, – цитирует BBC Коллину. – Это значит, что арбитр соблюдает инструкции. Если момент спорный, а атака перспективная, то судья не должен вмешиваться в игру. По окончании эпизода, если, допустим, был забит гол, а офсайд на самом деле имел место, то момент можно пересмотреть.

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