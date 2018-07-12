Перишич в больнице? Пресс-атташе сборной Хорватии молчит

Как сообщил сегодня телеканал РЕН-ТВ, 29-летний хавбек сборной Хорватии Иван Перишич, получивший травму правого коленного сустава в полуфинале ЧМ-2018 с Англией (2:1 дополнительное время), доставлен в одну из московских больниц.

Пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пацак в разговоре с корреспондентом "СЭ" отказался комментировать эту информацию.

– О Перишиче все расскажет наш главный тренер Златко Далич на пресс-конференции, – сказал Пацак.

В финале чемпионата мира хорваты 15 июля сыграют в "Лужниках" с Францией. (Игорь НОВИКОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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