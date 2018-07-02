18:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Переобуваемся". На что намекает сборная России?


Сборная России сегодня проводит тренировку в Новогорске. Футболисты готовятся к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который состоится 7 июля в Сочи.

Переобуваемся, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Вчера Россия победила Испанию в матче 1/8 финала турнира (1:1, 4:3 пен.).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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