"Переобуваемся". На что намекает сборная России?

Сборная России сегодня проводит тренировку в Новогорске. Футболисты готовятся к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который состоится 7 июля в Сочи.
- Переобуваемся, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.
Переобуваемся 👟👟 pic.twitter.com/MGjMi7tH0r– Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
Вчера Россия победила Испанию в матче 1/8 финала турнира (1:1, 4:3 пен.).
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)