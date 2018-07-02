"Переобуваемся". На что намекает сборная России?

Сборная России сегодня проводит тренировку в Новогорске. Футболисты готовятся к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который состоится 7 июля в Сочи.

- Переобуваемся, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.