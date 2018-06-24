Перелом ребер не помешает Квисту сыграть в плей-офф ЧМ-2018

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде сказал, что полузащитник Вильям Квист гарантированно не выйдет на поле в матче группового турнира чемпионата мира против Франции. Вместе с тем, специалист не стал исключать того, что хавбек сыграет в плей-офф, если его команда туда пробьется.

Напомним, в матче первого тура против Перу (1:0) Квист был вынужден покинуть поле на носилках после столкновения с форвардом соперников Джефферсоном Фарфаном. Он отправился в Данию для прохождения медицинского обследования, по итогам которого у него были выявлены двух ребер и прокол легкого.

– Хорошо, что травма не помешает Квисту сыграть на чемпионате мира, – цитирует Tipsbladet Харейде. – Нам неизвестно, когда он сможет появиться на поле. Рассчитываем, что он поможет команде уже в плей-фф, если туда попадем. Игру против Франции он точно пропустит.

Перед третьим туром сборная Дании занимает второе место в группе C, набрав в двух встречах 4 очка. У занимающей первую строчку Франции 6 очков. Для выхода в плей-офф скандинавам достаточно не проиграть.

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