Перед первым матчем чемпионата мира в Волгограде город атаковали мошки и комары

Жителей Волгограда и гостей города, приехавших посмотреть матчи чемпионата мира-2018, атаковали полчища мошек и комаров. Как сообщает V1, насекомые активизируются с ранних часов и на протяжении всего дня не дают покоя людям.

– Проснувшиеся насекомые начинают охотиться еще днем. К вечеру они активизируются и вовсе не дают прохода, – отметила жительница Волгограда Марина Петровская. – Спокойно посмотреть матчи чемпионата мира в фан-зоне без ванили и репеллентов у нас не получилось. Вчера рядом с нами стояли болельщики из Англии – иностранцы, приехавшие в город три дня назад, уже не удивлялись мошкаре и лишь энергично отмахивались от назойливого гнуса.

В середине мая назойливого мошку вытравили на 112 водоемах Волгоградской области. Спасаясь от отравы, полчища комаров и мошек бросились в сам Волгоград.

Напомним, что уже 18 июня Волгоград примет матч Тунис - Англия.