Перед матчем Россия - Хорватия у стадиона "Фишт" продают "усы надежды"

По дороге к сочинскому стадиону "Фишт", где в 21.00 по московскому времени начнется матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия, продают один из символов нашей команды на турнире - "усы надежды". Цена - 100 рублей за штуку. Предлагаются "усы надежды" разных форм. У каждой модели есть свое название - например, "Казанова" или "Парти-бой". (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 1/4 финала, анонс матча

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу