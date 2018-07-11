Перед концертом Джастина Тимберлейка в Лондоне на О2 Арене покажут матч Хорватия - Англия

Сегодня певец Джастин Тимберлейк дает концерт в Лондоне на О2 Арене. Как сообщил сам артист в Твиттере, зрители смогут прийти на арену раньше и посмотреть матч 1/2 финала ЧМ-2018 Англия - Хорватия.

Такое решение было принято, чтобы желающие посмотреть игру не выбирали между матчем и концертом, а смогли совместить оба мероприятия.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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