"Перед глазами пронеслась вся моя жизнь". Дзюба вспомнил гол в ворота саудовцев

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал, какие чувства испытал, когда забил гол в ворота Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче чемпионата мира. 29-летний игрок отличился через минуту после выхода на замену.

- Это было что-то неописуемое. Перед моим глазами просто пронеслась вся моя футбольная жизнь, - приводят "Известия" слова Дзюбы. - Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове самого детства. Помню, как еще мальчишкой смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и еще тогда подумал о том, что было бы здорово забить на таком крупном турнире. Получается, я мечтал об этом 20 лет. Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться.

- Теперь уже точно можно сказать, что весь путь, который вы проделали весной с арендой в тульский "Арсенал", был пройден не напрасно?

- Конечно, и вообще я очень благодарен "Арсеналу". Это команда поверила в меня и по настоящему поддержала в трудную минуту. Для меня эта аренда был просто глотком свежего воздуха. В Туле мне дали возможность заняться моим любимым делом - играть в футбол и проявлять свои лучшие качества. Хочется еще раз сказать спасибо этой команде. А сейчас я просто счастлив, что нахожусь в сборной на домашнем чемпионате мира.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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