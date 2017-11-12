Перед ЧМ-2018 в Москве запустят 10 речных кабриолетов

В Москве перед чемпионатом мира 2018 года запустят десять речных трамваев, сообщает Welcome 2018. Они будут окрашены в яркие цвета и оснащены аудиогидами на девяти языках и выдвижной стеклянной крышей. Вместимость трамваев составит 44 пассажира, стоимость поездки будет 500 рублей.

Трамваи будут останавливаться у семи причалов, в том числе около стадиона "Лужники".

– Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача – создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом, – сказал руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. - Для этого планируется разработать как пешие маршруты, так и автобусные экскурсионные туры, а также задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве состоятся 12 игр, включая матч-открытие, полуфинал и финал турнира.