Перед ЧМ-2018 в Москве запустят 10 речных кабриолетов

В Москве перед чемпионатом мира 2018 года запустят десять речных трамваев, сообщает Welcome 2018. Они будут окрашены в яркие цвета и оснащены аудиогидами на девяти языках и выдвижной стеклянной крышей. Вместимость трамваев составит 44 пассажира, стоимость поездки будет 500 рублей.
Трамваи будут останавливаться у семи причалов, в том числе около стадиона "Лужники".
– Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача – создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом, – сказал руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. - Для этого планируется разработать как пешие маршруты, так и автобусные экскурсионные туры, а также задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве состоятся 12 игр, включая матч-открытие, полуфинал и финал турнира.
Яркие речные кабриолеты запустят по Москве-реке перед #ЧМ2018.https://t.co/yccwuvrfhQ#welcome2018 pic.twitter.com/WOtSUJxMi2– Welcome2018·com (@welcome_2018) 12 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/desyat-rechnykh-kabrioletov-zapustyat-po-moskve-reke-pered-chm-2018/
баламошка
10 - мало, даешь ещё 90! Нужно создать флот, а потом захватить Ленингад и разрушить Гнездо Бакланов - Распилку.
11:49