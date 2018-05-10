Перед ЧМ-2018 в московских школах пройдут уроки футбола

Футбольные уроки пройдут в московских школах 14 мая, за месяц до старта чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Уроки "Приветствуем ЧМ-2018!" организованы оргкомитетом "Россия-2018", ФИФА и Департаментом спорта и туризма города Москвы.

"Школьники познакомятся с историей и интересными фактами мировых чемпионатов, узнают подробности масштабной подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Яркую презентацию для учащихся проведут волонтеры оргкомитета и городские добровольцы, а известные футболисты и послы турнира от Москвы сыграют товарищеский матч, что усилит незабываемые впечатления детей от мероприятия", - сказано в сообщении пресс-службы Департамента.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь