Перед ЧМ-2018 в Батайске скосят заросли камыша

В городской черте Батайска к старту чемпионата мира-2018 скосят заросли камыша, сообщает rostovgazeta.ru. В Батайске расположена тренировочная база футболистов "Ростова".

Работы выполнят муниципальные предприятия и фирмы-подрядчики. Отмечается, что в работе задействуют новые спецмашины-амфибии, которые город приобрел в 2017 году, в феврале ожидается поступление амфибий в Батайск.

Ответственными за приведение в порядок пригородных территорий назначили глав городских районов.