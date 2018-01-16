Перед ЧМ-2018 в Батайске скосят заросли камыша

В городской черте Батайска к старту чемпионата мира-2018 скосят заросли камыша, сообщает rostovgazeta.ru. В Батайске расположена тренировочная база футболистов "Ростова".
Работы выполнят муниципальные предприятия и фирмы-подрядчики. Отмечается, что в работе задействуют новые спецмашины-амфибии, которые город приобрел в 2017 году, в феврале ожидается поступление амфибий в Батайск.
Ответственными за приведение в порядок пригородных территорий назначили глав городских районов.
Дополнительная информация
https://rostovgazeta.ru/news/society/16-01-2018/zarosli-kamysha-skosyat-v-batayske-k-chm-2018
баламошка
Спринт Если уберут камыш, то лишат среды обитания десятки видов животных и рыб, а также нарушат естественную экологию всего района. Вред будет непоправимый, и ни какой показушный ЧМ-2018 в этом не оправдание.//////////+++++++ Грядёт экологическая катастрофа, а за ней и апокалипсис!((
19:01
Serenky25
А чем он помешал то? В африке пальмы вроде не рубили.
19:01
Спринт
Если уберут камыш, то лишат среды обитания десятки видов животных и рыб, а также нарушат естественную экологию всего района. Вред будет непоправимый, и ни какой показушный ЧМ-2018 в этом не оправдание.
18:56
daco22
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
18:53
баламошка
Лягушки и баламошки выражают недовольство!
18:51