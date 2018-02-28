19:22 28 февраля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Перед чемпионатом мира не будут истреблять животных

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Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин по окончании семинара представителей стран-участниц чемпионата мира опроверг информацию о том, что накануне турнира в городах будут отстреливать бродячих животных. Он подчеркнул, что оргкомитет выступает против подобных мер.

– В Калининграде были проседания грунта на острове, где строится стадион. Сейчас все нормально?

– Мне ничего неизвестно о том, что там проседает грунт. Могу только сказать, что в Калининграде действительно много грунта было мобилизовано. Каждому городу предстоит благоустройство вокруг стадиона, и этим будут заниматься подрядчики.

– Организаторов обвиняли, что перед турниром будет вестись отстрел бездомных животных. Это правда?

– В ряде регионов активизировались зоозащитные организации. Якобы даже были объявлены тендеры на истребление животных. У нас достаточно четкая и понятная позиция: оргкомитет и ФИФА выступают против истребления животных. Приняли все меры, чтобы животных отлавливали и перевозили в приюты. Недавно мы организовали семинар, на котором обсуждались и эти проблемы. Я уверен, мы увидим существенные сдвиги в решении этого вопроса. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Thomas_Boy_

Леонтич даже с бродячими собаками не может справиться...

21:18 28 февраля

serzheo

Как это не будут, а саксов? Хотя мы в Репино уже завезли медведей, пусть косолапые поедят свежатинки.

20:32 28 февраля

staerswimmer23

Ну слава богу англичан не тронут!

20:07 28 февраля

shpasic

"во время проведения чемпионата мира ни один баклан не пострадал".

19:49 28 февраля

coxo

конечно,пусть нас жрут спустился бы с кремлевской стены потоптался бы на земле и прошелся бы мимо стаи одичавших голодных собак

19:43 28 февраля

Serenky25

Просто откроют несколько дополнительных точек быстрого питания на самофинансировании.

19:39 28 февраля

zako61

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:38 28 февраля

Millwall82

Проблема в том, что государство просто не думает о животных, приютов почти нет, особенно в провинции, собаки с 4-5 помета становятся как волки, а стаи очень опасны для человека.

19:29 28 февраля

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