Перед чемпионатом мира не будут истреблять животных

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин по окончании семинара представителей стран-участниц чемпионата мира опроверг информацию о том, что накануне турнира в городах будут отстреливать бродячих животных. Он подчеркнул, что оргкомитет выступает против подобных мер.

– В Калининграде были проседания грунта на острове, где строится стадион. Сейчас все нормально?

– Мне ничего неизвестно о том, что там проседает грунт. Могу только сказать, что в Калининграде действительно много грунта было мобилизовано. Каждому городу предстоит благоустройство вокруг стадиона, и этим будут заниматься подрядчики.

– Организаторов обвиняли, что перед турниром будет вестись отстрел бездомных животных. Это правда?

– В ряде регионов активизировались зоозащитные организации. Якобы даже были объявлены тендеры на истребление животных. У нас достаточно четкая и понятная позиция: оргкомитет и ФИФА выступают против истребления животных. Приняли все меры, чтобы животных отлавливали и перевозили в приюты. Недавно мы организовали семинар, на котором обсуждались и эти проблемы. Я уверен, мы увидим существенные сдвиги в решении этого вопроса. (Гоша ЧЕРНОВ)