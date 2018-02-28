Перед чемпионатом мира не будут истреблять животных

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин по окончании семинара представителей стран-участниц чемпионата мира опроверг информацию о том, что накануне турнира в городах будут отстреливать бродячих животных. Он подчеркнул, что оргкомитет выступает против подобных мер.
– В Калининграде были проседания грунта на острове, где строится стадион. Сейчас все нормально?
– Мне ничего неизвестно о том, что там проседает грунт. Могу только сказать, что в Калининграде действительно много грунта было мобилизовано. Каждому городу предстоит благоустройство вокруг стадиона, и этим будут заниматься подрядчики.
– Организаторов обвиняли, что перед турниром будет вестись отстрел бездомных животных. Это правда?
– В ряде регионов активизировались зоозащитные организации. Якобы даже были объявлены тендеры на истребление животных. У нас достаточно четкая и понятная позиция: оргкомитет и ФИФА выступают против истребления животных. Приняли все меры, чтобы животных отлавливали и перевозили в приюты. Недавно мы организовали семинар, на котором обсуждались и эти проблемы. Я уверен, мы увидим существенные сдвиги в решении этого вопроса. (Гоша ЧЕРНОВ)
Thomas_Boy_
Леонтич даже с бродячими собаками не может справиться...
21:18 28 февраля
serzheo
Как это не будут, а саксов? Хотя мы в Репино уже завезли медведей, пусть косолапые поедят свежатинки.
20:32 28 февраля
staerswimmer23
Ну слава богу англичан не тронут!
20:07 28 февраля
shpasic
"во время проведения чемпионата мира ни один баклан не пострадал".
19:49 28 февраля
coxo
конечно,пусть нас жрут спустился бы с кремлевской стены потоптался бы на земле и прошелся бы мимо стаи одичавших голодных собак
19:43 28 февраля
Serenky25
Просто откроют несколько дополнительных точек быстрого питания на самофинансировании.
19:39 28 февраля
zako61
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:38 28 февраля
Millwall82
Проблема в том, что государство просто не думает о животных, приютов почти нет, особенно в провинции, собаки с 4-5 помета становятся как волки, а стаи очень опасны для человека.
19:29 28 февраля