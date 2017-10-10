Пепе Рейна: "Буду играть за сборную Испании, пока меня не перестанут вызывать"

Голкипер сборной Испании Пепе Рейна признался, что будет приезжать в национальную команду, пока его вызывают. 35-летний испанец отыграл на ноль во вчерашней встрече с Израилем (1:0).

- Сборная Испании была последовательна и очень уверена в себе, - цитирует Football Espana Рейну. - Мы играли в наш футбол. Если бы нам перед отборочным турнирном сказали, что одержим девять побед в десяти встречах, то мы бы сделали это.

В сборной Испании я всегда выполнял ту роль, которую от меня ждали, я делал все самое лучшее, и я буду продолжать приезжать в команду, пока меня не перестанут вызывать.