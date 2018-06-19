Пепе: "Португалия – не фаворит в матче с Марокко"

Защитник сборной Португалии Пепе не считает свою команду фаворитом в предстоящем матче чемпионата мира с Марокко.

- Португалия будет фаворитом в игре с Марокко, ведь вы - чемпионы Европы. Что-то в подготовке поменялось?

- Фаворит? Чемпионы Европы? Да уже два года прошло! Мы просто работаем на тренировках и хотим выступить как можно лучше в следующем матче. Фаворитов здесь нет. Придется пролить много пота, много бегать, выкладываться. Надеюсь, что мы победим. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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