Пепе: "Надеюсь, что Бразилия станет чемпионом мира"

Защитник сборной Португалии Пепе надеется, что чемпионат мира выиграет Бразилия. Португальцы завершили борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв Уругваю (1:2).

– Я считаю себя португальцем больше, чем бразильцем, но теперь буду поддерживать Бразилию, – цитирует A Bola Пепе. – Некоторые из моей семьи очень ждут, когда Бразилия станет шестикратным чемпионом мира.

Целью Португалии был выход в следующий раунд, но мы не уделили внимания деталям и вылетели. Уругвай сыграл в наш футбол и отправил нас домой.

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