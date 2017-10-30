17:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пензенский стадион "Зенит" почти готов к ЧМ-2018


Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам подготовки стадиона "Зенит" к чемпионату мира-2018, сообщает penza-press.ru. Участники совещания обсудили проблемы, связанные с завершением реконструкции и благоустройством территорий. Скорректированы объемы работ и обозначены ответственные лица.

- Реконструкция стадиона, которая сейчас ведется в соответствие с графиком, завершается. Остались последние штрихи. Мы должны на этом этапе усилить контроль за качеством выполняемых работ, времени что-то переделывать у нас не будет, – подчеркнул Виктор Кувайцев.

"Зенит" станет одной из 64 тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/121470/v-penze-zavershaetsya-rekonstrukciya-zenita-k-chm-2018

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