Пензенский стадион "Зенит" почти готов к ЧМ-2018

Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам подготовки стадиона "Зенит" к чемпионату мира-2018, сообщает penza-press.ru. Участники совещания обсудили проблемы, связанные с завершением реконструкции и благоустройством территорий. Скорректированы объемы работ и обозначены ответственные лица.

- Реконструкция стадиона, которая сейчас ведется в соответствие с графиком, завершается. Остались последние штрихи. Мы должны на этом этапе усилить контроль за качеством выполняемых работ, времени что-то переделывать у нас не будет, – подчеркнул Виктор Кувайцев.

"Зенит" станет одной из 64 тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.