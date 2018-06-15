21:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пенальти в ворота испанцев назначен верно

Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании. Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании. Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании. Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании. Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании. Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании. Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании.
Разбор момента с назначением пенальти в ворота Испании.

На 3-й минуте матча чемпионата мира-2018 Португалия - Испания верное решение принял итальянский арбитр Джанлука Рокки, назначив пенальти за фол против Криштиану Роналду. Защитник испанцев Начо в своей штрафной площади сделал движение левой ногой в направлении соперника, португалец не стал уходить от контакта - и оказался на газоне.

Помощь бригады видеоарбитров во главе с Массимилиано Иррати в данной ситуации не требовалась: Рокки видел эпизод, очевидной и явной ошибки судья не совершил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Португалия - Испания 

Португалия - Испания

 

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