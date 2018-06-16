Пенальти в ворота Франции назначен верно

На 60-й минуте матча чемпионата мира Франция – Австралия верное решение принял арбитр Андрес Кунья, назначив пенальти в ворота французов. В том моменте защитник Юмтити в своей штрафной площади неожиданно сыграл высоко поднятой рукой, слегка изменив траекторию полета мяча. Уругвайский рефери взял небольшую паузу, подумал и указал на 11-метровую отметку. Видеоповторы убедили, что судья поступил абсолютно правильно. (Александр БОБРОВ)

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